OL - ASSE : un ancien lyonnais dérape et insulte les Verts

Les derbies, il en a disputé un grand nombre. En étant même expulsé lors d'un match face à l'ASSE au Groupama Stadium. On parle ici du latéral brésilien, Rafael, qui, de toute évidence, restera davantage dans le coeur des supporters lyonnais pour ses propos que pour ses prestations. Pour quelle raison ? Son ressenti par rapport au club stéphanois, lui qui avait déjà, par le passé, assuré qu'il préférait évoluer en Ligue 2 plutôt que chez les Verts.

Aujourd’hui en Turquie, à l'Istanbul Başakşehir, Rafael continue de suivre les prestations de son ancien club et sait que ce dimanche est soir de derby face au voisin stéphanois. Le 121e. Raison pour laquelle on le voit poser, sur son compte Instagram, avec un verre de vin et une phrase qui en dit long sur ses attentes : "allez nique les Verts. Derby day."