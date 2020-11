OL - ASSE : une icône lyonnaise avertit les Gones face aux Verts

A l'heure du coup d'envoi, rarement un derby n'a paru aussi déséquilibré. Entre un OL costaud, qui compte dans ses rangs des joueurs de grand standing, et qui, en championnat, a relevé la tête. Face à une ASSE, composée surtout de jeunes, et qui reste sur cinq défaites consécutives en Ligue 1. Reste toutefois une évidence : le derby est un match à partir. Où l'on repartirait de zéro.

C'est en quelque sorte le discours de l'ancien buteur lyonnais, Sidney Govou, qui, dans le Dauphiné, a tenu à prévenir les joueurs de Rudi Garcia. Attention à l'excès de confiance.

"Avec le huis clos, ça va être un derby encore plus particulier et très étrange. L’OL de Rudi Garcia est clairement une équipe de contres. Ça va nettement mieux dans les résultats, on sent une équipe un peu plus impliquée, cohérente. Mais il y a pas mal de choses à revoir au niveau du jeu. A l'ASSE, Claude Puel a écarté des joueurs d’expérience et a incorporé des jeunes, mais il a dû faire face à pas mal de pépins. A force de perdre des éléments derrière et au milieu et sans richesse de l’effectif, les Verts ont été en grande difficulté. Mais attention, un derby reste un match vraiment particulier."