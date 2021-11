OL : au complet, Bosz annonce la couleur au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Peter Bosz a commencé par donner des nouvelles de son effectif. « Pas de problème pour les joueurs qui ont joué hier, a-t-il commenté. Moussa Dembélé a repris la course. Ensuite, il reprendra avec l'équipe, on verra. On n'a plus la pression de la qualification mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Je veux qu'on gagne les deux derniers matchs de Ligue Europa. C'est important de continuer de gagner. Souvent, on a peu de temps avant et après un match européen. Là on a joué samedi puis jeudi. En tout cas on veut gagner ce match, on veut gagner tous les matchs. »

L’entraîneur de l’OL est satisfait de voir que ses troupes commencent à bien assimiler sa méthode. « Après 4 mois, les joueurs commencent à être habitués à ma méthode. On le voit avec les datas. Il y a plus de courses, plus de sprints, a-t-il raconté en conférence de presse. Au début de saison, on ne jouait pas bien à l'extérieur. Depuis pas mal de temps, on joue bien même si on n'a pas pris tous les points qu'on devait. J'analyse les matchs dans leur ensemble. »

Le technicien néerlandais se méfie néanmoins du Stade Rennais, qui a déjà fait tomber le PSG dans son antre du Roazhon Park... juste avant la dernière trêve internationale. « Rennes est premier sur les six derniers matchs, a-t-il rappelé. C'est une équipe qui joue bien et qui est en forme. Dimanche, on aura deux équipes qui jouent bien donc on devrait avoir un match intéressant. »

