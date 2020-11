OL : Aulas a pris la même voie que son ennemi Eyraud (OM)… mais sans le dire !

Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se détestent, ce n'est plus à démontrer. Mais les présidents de l'OL et de l'OM sont des pragmatiques et quand l'un a une bonne idée, l'autre n'hésite pas à lui piquer. C'est ce qui s'est passé à Lyon avec l'annonce de l'arrêt d'OLTV. Qui arrive quatre ans après qu'Eyraud ait pris la décision d'en faire de même à Marseille à son arrivée à la présidence.

"La voilure est réduite"

A Marseille, cette annonce avait fortement déplu en interne mais également auprès des supporters. A Lyon, la décision a été prise en catamini, même si le directeur général d'OL Groupe, Thierry Sauvage, a accepté d'en définir les contours au cours d'une interview à olympique-et-lyonnais.com.

"Ce n'est pas complètement la fin d'OLTV, on continue de proposer des émissions réduites qu'on intègre dans une réflexion plus globale mais on a toujours OLPLAY où l'on peut retrouver des images en linéaire. Par contre, la voilure est réduite du fait de l'arrêt du contrat avec CanalSat (lire ici). Il y a 8 salariés concernés et dans la procédure qui est opérée, on est à l'étape du reclassement, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent occuper d'autres postes au sein du club. Tout le monde ne pourra pas mais, en tout cas, on travaille à cette possibilité de reclassement."