OL : Aulas a tranché pour son avenir et celui de Bosz et promet un gros mercato estival

Présent ce mercredi en conférence de presse en marge de la prolongation de Maxence Caqueret et Wendie Renard, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a mis les choses au clair pour son avenir à la tête de l'OL.

"Je vais rester"

"La dégringolade sportive ne doit pas être associée à une dégringolade économique. De futurs partenaires vont arriver. Il y a de la demande. Avec l'émergence de partenaires complémentaires, je vais rester. C'est du moins ce qui est prévu. Des gens vont venir nous aider économiquement et justifier nos ambitions de nouvel OL, avec une nouvelle stratégie. Et puis aussi une nouvelle manière de communiquer, plus directe, plus recentrée sur nos valeurs, sur l'essentiel et l'activité football", a déclaré Jean-Michel Aulas avant de confirmer Peter Bosz dans ses fonctions pour la saison prochaine.

"Il y aura de nouveaux actionnaires. La moindre des choses sera de leur faire confirmer la tendance, qui est de définir quels sont les critères de choix de l'entraîneur des années qui viennent. Aujourd'hui, sur ces critères, que ce soit la relation avec l'académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires. Il n'y a pas de raison de changer ce qui a été défini. Par contre, un certain nombre de choses sont à changer".

Enfin, le patron des Gones s'est exprimé sur le mercato estival où il a annoncé un grand chambardement. "Un certain nombre d'initiatives ont été prises. On avait une réunion entre midi et deux sur le recrutement. Il va y avoir des allées et venues. Et une prise de risque de l'Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, comme on l'a fait avec l'équipe féminine, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d'arrivées."

