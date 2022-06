OL : Aulas annonce l’existence d’une quatrième offre de rachat

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Le processus de rachat de l’Olympique Lyonnais prend certainement plus de temps que ne l’avait imaginé Jean-Michel Aulas. Il avait donné comme date butoir le 23 juin pour finaliser les démarches de rachat des parts de Pathé et IDG capital qui regroupent 40% du capital du club.

Les Gones sont donc entrés dans une course contre-la-montre alors que chaque semaine les perspectives évoluent et donnent davantage de fil à retordre aux dirigeants Rhodaniens.

« On a eu un conseil assez long jeudi puisque l’on arrive en phase de décision. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plusieurs offres. Et plus que cela a été dit car il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable, » a déclaré le président Aulas à L’Equipe.

Le deuxième conseil d’administration qui aura lieu dans quelques jours, devrait livrer davantage d’éléments de réponse.

Alors que le délibéré devrait survenir dans moins d’une semaine le choix est toujours cornélien pour l’avenir du club même si Foster Gillett semble avoir une longueur d’avance dans les négociations. Ce nouvel élément est-il un bâton de plus dans les roues de l’OL ou un coup de poker pour faire monter les enchères à quelques jours du terme ? Réponse dans quelques jours

Yann Noailles

Rédacteur