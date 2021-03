OL : Aulas annonce un accord inédit pour faire face à la crise !

Zapping But! Football Club OL : nos voeux pour les Gones en 2021

L'heure est aux économies dans le foot français avec le Covid et la baisse des droits TV. Chacun cherche des moyens pour s'en sortir et à l'OL, Jean-Michel Aulas vient de trouver une parade, inédite : les joueurs et joueuses vont investir dans les actions du club. C'est ce qu'annonce le club rhodanien via un communiqué ce lundi.

« L'Olympique Lyonnais informe avoir proposé une mesure novatrice permettant à l'ensemble des acteurs sportifs (joueurs, joueuses, staffs, encadrement) d'investir au côté de tous les actionnaires dans le projet d'OL Groupe. De nombreuses réunions ont été organisées ces trois dernières semaines et la direction générale de l'OL a trouvé un accord avec une partie des acteurs de ses groupes professionnels, aussi bien féminin que masculin, qui aboutit, comme cela leur avait été proposé, à une conversion en actions d'OL Groupe d'une partie de leur rémunération, représentant entre 5 et 25 % du salaire, et ce à partir du mois de février et pouvant aller jusqu'au mois de juin 2021. L'Olympique Lyonnais est satisfait d'avoir trouvé un accord avec les acteurs sportifs et tient à remercier particulièrement tous ceux qui spontanément ont accepté ce principe, qui, à ce jour, représentent déjà 50 % des effectifs démontrant ainsi un élan collectif et l'excellent état d'esprit qui règne au sein du club. » Un joli tour de force.