OL : Aulas, Bosz, Juninho, Garcia... des révélations explosives fuitent avant l’ASSE !

L’OL commence à sortir les muscles et semble avoir choisi le derby contre l’ASSE pour arriver en forme au bon moment. La preuve : Peter Bosz est devenu ce jeudi le premier entraîneur à remporter ses deux premiers matchs en phase de groupes de Coupe d'Europe avec l'OL depuis Gérard Houiller en 2005 !

Rudi Garcia a dû voir cette information d’un œil jaloux, lui qui aura notamment été sevré de coupe d’Europe par le Covid-19. Des révélations sur plusieurs sujets d’envergure ont d’ailleurs fuité juste avant le derby de ce soir.

Bosz, choix n°3 de l’OL cet été

« Garcia a foutu une me*** dans le vestiaire. Il a monté les joueurs entre eux, a expliqué Romain Molina sur Gone-Back TV. Il est allé dire à certains joueurs que c'est Juninho qui voulait faire jouer les Brésiliens" Ce qui a créé la me*** avec Aouar. Juninho, lui, il travaille pour le sport. Garcia lui a fait des grosses crasses. Peter Bosz a fait l'unanimité au club. Son franc-parler est apprécié de tous... Surtout quand tu sors de Garcia et les messes basses. Mais Bosz n'était pas la priorité ni le second choix. Il y avait d'abord Galtier et Gallardo en second choix mais trop cher. »

Au sujet de Juninho et Jean-Michel Aulas, Molina a également quelques billes : « Aulas ne voulait pas faire fuiter qu'il était en train de parler avec un autre entraineur juste par peur que Garcia ne pète la fin de championnat de l'OL... Le vrai souci à Lyon, il y'a des crises d'égo mais également à l'arrivée de Juninho, le poste qu'il a récupéré n'était pas bien défini. Mais sinon Lyon est très prudent... »

