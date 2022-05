OL : Aulas cartonne l’Équipe et tacle Sampaoli après l’Olympico

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

L’OL a frappé un grand coup en allant s’imposer au Stade Vélodrome contre l’OM (3-0), en clôture de la 35ème journée de Ligue 1. Un match qui a connu plusieurs décisions litigieuses de l’arbitrage en faveur des hommes de Peter Bosz. Plusieurs tensions ont donc eu lieu lors de cette rencontre à la suite de ces décisions. Au lendemain du match, le président lyonnais s’exprime.

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas cartonne le quotidien “L’Équipe“ et tacle Sampaoli sur son attitude : « Un article pathétique quand on connaît la difficulté pour gagner à Marseille, un contexte très spécial où tous les excès sont permis y compris par le coach de OM ! La performance de Peter Bosz, et la qualité de l’équipe méritait beaucoup mieux ! »

Les principaux concernés apprécieront…

⁦@OL⁩ un article pathétique quand on connaît la difficulté pour gagner à Marseille,1un contexte très spécial où tous les excès sont permis y compris par le coach OM!La performance de Peter Bosz , et la qualité de l’équipe méritait beaucoup mieux ! https://t.co/XYo45oo811 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 2, 2022

