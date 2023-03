OL : Aulas craint une fin à l’ASSE

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans un entretien accordé à Libération, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a notamment évoqué sa hantise de la relégation en Ligue 2. Ce que son ennemi juré, l'AS Saint-Etienne, n'a pas pu éviter la saison dernière...

"La pire des choses, c’est de descendre en deuxième division"

"Au début de la saison, quand j’ai vu qu’on était à autant de points de la deuxième place que du premier des quatre relégables : j’ai tout envisagé. Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division. Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe. Quand on est allé gagner à Angers, ça faisait 38 points. Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu : il ne va pas bien le président. Mais oui ! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde, avant de refuser d’entendre parler d’affaissement. L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai. Et puis j’aimerais tellement sortir par la porte du dessus que je n’imagine de déclassement. Mais j’en ai peur, bien sûr", a avoué le patron des Gones.

Rencontre avec @JM_Aulas. Il parle des supporteurs lyonnais, de Twitter (et donc du “café du commerce”), de la nostalgie que lui inspirent les grandes années de l’OL, de la mort, et, en creux, d’héritage. @libe #OL pic.twitter.com/e8pjXplxC6 — Romain Boulho (@RomainBoulho) March 15, 2023

