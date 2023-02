OL : Aulas dégaine encore des tacles sur Twitter !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas est agacé et cela se voit ! Le président de l’OL a encore publié un Tweet ce mercredi matin pour répondre à un article de l’Equipe qui annonçait la possible arrivée de Sonny Anderson. Il a également démenti rechercher un directeur sportif alors qu’un certain Bruno Cheyrou devrait reprendre le poste.

« Nous travaillons ensemble avec John et il n’y a pas de volonté d’aller chercher un directeur sportif. Ce n'est pas très amusant pour la presse qui a besoin d'inventer des "présidents-salariés" pour nourrir un drama imaginaire. Je n’ai jamais été salarié de l’OL je suis Président DG depuis 1987 ! », a commenté l’homme de 73 ans.