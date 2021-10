OL : Aulas dévoile l'ampleur des dégâts après la crise sanitaire

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Tous les clubs de la planète ont été impactés par la crise du covid, qui a contraint à un arrêt des compétitions ainsi qu'à jouer devant des tribunes vides pendant plus d'un an. Sauf que la plupart ne sont pas cotés en Bourse et peuvent donc faire croire que les dégâts n'ont pas été aussi importants qu'annoncés, leurs propriétaires mettant la main au porte-feuilles pour éviter les drames. Mais l'OL n'est pas dans ce cas. Les Gones ont l'obligation de publier leurs comptes et de les commenter.

On apprend ainsi ce mardi qu'entre la pandémie et la crise des droits TV, le manque à gagner s'est chiffré à 150 M€ pour les Gones avec, au final, une perte nette de 107 M€, liée à des recettes en baisse de 35%. Point positif tout de même, OL Groupe espère toujours avoir un chiffre d'affaires de 400 à 420 M€ à l'horizon 2024-25. C'est un an de plus que ce qui était prévu, crise du covid oblige. Mais pour cela, il va falloir rapidement recommencer à jouer la Champions League !

Un manque à gagner de 150 millions d'euros pour OL Groupe, « impacté » par le Covid-19



L'entreprise présidée par Jean-Michel Aulas accuse une perte nette de 107 M€ sur l'exercice 2020-2021 achevé en juin, selon les résultats publiés https://t.co/SaTpXVTZvM pic.twitter.com/8w1gKYamL2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 26, 2021