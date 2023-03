OL : Aulas dévoile un très gros coup dur pour la vente

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Jean-Michel Aulas a toujours clamé haut et fort que le processus de vente de l’OL avait été parfaitement géré, et sous contrôle, le président des Gones a révélé une petite faille après coup. Notamment une certaine rancœur vis-à-vis de Jérôme Seydoux et du timing choisi par Pathé et IDG Capital pour vendre leurs parts et quitter l'OL. Depuis, John Textor est arrivé mais JMA n’oublie rien.

« Disons que vendre pour vendre, ce n’est pas ça qui m’a embêté, a-t-il confié au site Olympique et Lyonnais. Ce sont plus les conditions après 21 ans de cohabitation. Pour tout vous dire, on était dans la construction de l’Arena et lui-même a retiré son engagement sur ce projet qui était très important pour l’Olympique lyonnais, du modèle qu’on a essayé de développer. Jérôme (Seydoux) n’avait pas l’habitude d’être dans des sociétés comme actionnaire qu’il ne maîtrisait pas complètement, car il était minoritaire. »

Le président de l’OL pense que le Covid a créé des déséquilibres et ces choix confus. « Le Covid a provoqué des syndromes terribles dans les organisations, les hommes, la mentalité et la capacité de réaction, a-t-il affirmé. On peut dire que c’est la pandémie qui l’a amené à prendre cette position. La dernière ligne droite a été difficile sûrement pour lui, mais encore plus pour moi. »