OL : Aulas donne deux mois à Bosz

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Comme souvent en période de crise, Jean-Michel Aulas a accordé une interview à L'Equipe pour prendre la défense de l'OL tout en mettant la pression sur ses collaborateurs. Dans le cas présent, c'est Peter Bosz qui est sur la sellette, lui dont l'équipe navigue en deuxième partie de tableau en championnat. JMA a donc fait du JMA en fixant, sans le dire, un ultimatum au Néerlandais.

« Il n'y a pas de coaches sur le marché qui aient la qualité de Peter Bosz. Donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. »

🔴 Jean-Michel Aulas réitère sa confiance à l'égard de Peter Bosz. Le président de l'Olympique Lyonnais assure que l'entraîneur néerlandais est assuré de conserver son poste jusqu'à la fin du mois de février. — RMC Sport (@RMCsport) December 23, 2021