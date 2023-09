OL : avant le PSG, Aulas en remet une couche sur Textor

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Dans L'Equipe du jour, on peut lire que les joueurs de l'OL ne sont pas touchés par la guerre entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Tant mieux. Car l'ancien président n'a rien trouvé de mieux que d'accorder une interview à Téléfoot ce dimanche, à quelques heures de la réception du PSG par les Gones au Groupama Stadium. Il est revenu sur le conflit qui l'oppose à l'homme d'affaires américain.

"Jamais je n'aurais vendu Bradley. Jamais"

"Cette situation m'agace terriblement. Il me semble être victime d'un non-règlement de ce qui m'était dû. Si on me demande d'attendre, bien sûr qu'on attendra. Si on me dit que c'est parce que l'argent doit être investi dans les transferts, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut parler ! Les groupes de supporters ne veulent pas rentrer dans cette polémique d'investisseurs. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Mais les engagements n'ont pas été tenus. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me révoque sans préavis au bout de six mois, sans ménagement. L'OL, c'est 36 ans de ma vie. J'espère que les gens qui arrivent auront vraiment les moyens de nous ramener au plus haut niveau. Le cœur saigne de voir Lukeba et Barcola vendus. Jamais je n'aurais vendu Bradley. Jamais. Je souhaite que John Textor et Eagle redresse l'OL. Mais il faut qu'ils soient concentrés sur le club. Je suis président d'honneur. Si on me demande d'intervenir, je le ferai. Si on me dit de rester dans une chambre de bonne, en silence, je resterai à ma place. Si j'avais un message pour les supporters, ce serait : soyons groupés derrière les investisseurs et les gens qui nous représentent. L'OL est une formidable raison de vivre."

"Il n'y a aucune revanche, au contraire. Je suis devenu un vrai supporter : je ne peux plus rien faire pour l'OL !"@JM_Aulas sur sa nouvelle vie après la présidence de l'OL pic.twitter.com/2PjhWhvaq2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 3, 2023

