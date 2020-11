OL : Aulas et Guimaraes s’échangent des amabilités

S'il avait réalisé des débuts canon avec l'Olympique Lyonnais avant le confinement, Bruno Guimaraes se cherche actuellement un second souffle avec les Gones. En attendant le milieu de terrain a retrouvé la sélection brésilienne lors de cette trêve internationale et même fêté ses 22 ans loin de Lyon hier.

Pour autant, hors de question pour Jean-Michel Aulas d'oublier de souffler les bougies de son jeune milieu de terrain. Sur Twitter, le boss de l'OL a donc fait une dédicace à l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense : « Happy Birthday Bruno. On pense tous à toi ici à l'OL. On est fier d'avoir deux représentants en Seleçao (avec Lucas Paqueta) : bravo et merci ».

Un message que Bruno Guimaraes a vu passer, lui qui n'a pas manqué de remercier son président pour ces mots doux.