OL : Aulas fait une mise au point sur le rachat de Textor

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les chiffres

"Pour entrer dans les détails, John avait 317 millions à apporter pour indemniser les vendeurs (Pathé et IDG) et on a demandé, en plus, une augmentation de capital de 86 millions. Du coup, ça faisait 403 millions. Il est ensuite obligé de lancer une OPA donc ressortir 65 millions ce qui monte son investissement à 468 millions avant le 30 septembre. Ça ne se trouve pas comme ça."

La dette

"L'OL a un endettement assez important mais pourquoi ? On est propriétaires du stade, de l'Arena, des terrains d'entraînement, des académies... Et ça fait partie de la transaction. Ce qu'on a négocié depuis la fin du mois d'août, c'est le fait de discuter avec les banques sur cet endettement. Car une partie des ressources de l'OL et une partie de celles amenées par John vont servir à diminuer la dette."

Passation de pouvoir

"John m'a demandé de mener les opérations pendant les trois ans à venir. J'ai tenu à ce que l'équipe reste en place car l'OL, ce n'est pas que JMA seul mais ce sont ces personnes dirigées par Thierry Sauvage (directeur général). Ensuite, je n'aurai pas l'âge de Noël (Le Graët, le président de la FFF qui a 80 ans) mais je m'en rapprocherai..."