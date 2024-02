OL : Aulas garde Lyon dans le cœur… Mais ne branchera plus l’OM !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Dans un long entretien à RMC Sport, Jean-Michel Aulas a évoqué de nombreux sujets autour de l’OL et notamment ses relations « apaisées » avec John Textor (« Je ne pense pas que l’on partira en vacances cet été ensemble mais en tout cas, s’il m’invite à venir à Miami là où il habite, je le ferai volontiers »).

« Il ne faut surtout pas que je dise ça… »

S’il estime avoir « fait le deuil » de son départ sans partager en totalité la stratégie du nouveau patron notamment sur la cession des actifs (« Je n’aurais pas pratiqué comme ça »), JMA reste un fervent supporter de l’OL... Mais l’époque où il branchait l’OM est terminé. Quand on lui parle de la possibilité pour le Lyon de Pierre Sage de finir devant Marseille, il reste mesuré :« Il ne faut surtout pas que je dise ça parce que vous savez que l’OM est aussi un club qui m’a fait vibrer au départ. Puisque c’est Bernard Tapie qui a fait le go-between (…) Et l’OM fait partie de ces grands clubs comme le PSG, Lens aujourd’hui, qui doivent apporter à la France les points qui sont nécessaires pour le ranking européen ».

« Je ne sais pas si on (l’OL) aura la capacité pour remonter suffisamment. En tout cas on est sorti transitoirement de la zone dangereuse. Tout n’est pas réglé et Pierre Sage le disait encore mercredi. Mais l’ambition est revenue. Et c’est vrai que Pierre Sage a à sa disposition une équipe qui n’est pas la même que celle du début de championnat. Donc on est tous ouverts à cette remontada qui permettrait à l’Olympique Lyonnais de revenir là d’où il n’aurait jamais dû s’en aller », a-t-il conclu.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life