OL : Aulas lâche ses vérités dans son conflit avec Textor

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Sympa, ce ping-pong verbal entre les présidents passés et actuels de l'Olympique Lyonnais ! Après John Textor hier, c'est au tour de Jean-Michel Aulas de livrer ses vérités sur le conflit qui l'oppose à son successeur. Ce mercredi, l'ancien dirigeant a porté plainte pour diffamation contre l'homme d'affaires américain et Eagle Football. Il a aussi fait geler les comptes du club. Il explique pourquoi...

"On me doit 14,5 M€"

"Je rends service chaque fois qu’on me le demande, a déclaré JMA au Progrès. J’ai trouvé une solution pour la DNCG, mais John a fait exactement le contraire et a été sanctionné. Je respecte la totalité de ce qu’on me demande. On me doit 14,5 M€ depuis le 10 août, on a donc mis en demeure Eagle de nous payer par le biais d’OL Groupe. Ils nous ont répondu qu’ils ne pouvaient pas le faire. On a assigné et on a voulu s’assurer qu’il y avait l’argent sur les comptes."

