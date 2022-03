OL : Aulas mobilise ses joueurs après la lourde défaite contre Rennes

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL a perdu gros ce week-end en s’inclinant sur sa pelouse face au Stade Rennais. Une défaite méritée pour les joueurs de Peter Bosz qui ont été dominés par leur adversaire. Le président de Lyon veut vite rebondir et l’a fait savoir à ses joueurs.

Sur Twitter, il a réagi après le match : « Jeudi, on va se projeter en quart de finale de l’UEFA. On sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec, pour nos adversaires, de très gros matchs aussi. »

Jeudi, l’OL reçoit Porto en Europa League, après avoir gagné 1-0 au match aller.

@ol @hugoguillemet triste résultat hier, Qualifié en Gambardella,les Féminines sont tjs 1 ère.Jeudi on va se projeter en 1/4 de l’UEFA :on sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec pour nos adversaires de très gros matchs aussi👍👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2022