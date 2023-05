OL : Aulas nargue le PSG et en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Son palmarès

"Les 7 titres, c’est quelque chose d’exceptionnel. Le record ? Il a failli être égalé par le Paris Saint-Germain, mais c’est vrai que c’est quelque chose d’exceptionnel. Il faut y rajouter les titres au Trophée des Champions qui suivaient. On a peut-être pas su faire en sorte de se renouveler à l’aube de ce 7ème titre. C’est un élément à méditer qui peut permettre dans le futur de faire encore mieux. Quand en 2010 on joue le Bayern Munich, on a perdu c’est vrai mais on était prêts à ce moment pour être champions d’Europe. Si le stade avait été là, on aurait été champions, on avait la meilleure équipe d’Europe. C’est ma grande fierté d’avoir gardé des relations avec tous les joueurs qui sont passés, qui reviennent ou qui ne sont plus là, qui est une relation amicale."

"Il y a plein de nouveaux projets qui m’attendent"

Son avenir

"Il faut savoir à un moment donné se projeter sur d’autres choses, il y a plein de nouveaux projets qui m’attendent, notamment à la Fédération pour le développement du football professionnel féminin."

Son attachement à la section féminine

"J’ai eu la douleur de perdre ma mère très tôt, j’en ai gardé la volonté d’être égal à égal avec les femmes. On est parti de zéro, on a tout créé avec des athlètes exceptionnelles, avec une force qu’on ne retrouvera peut-être plus dans le futur."