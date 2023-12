OL : Aulas plaide « non coupable » pour son dernier dérapage et valide le limogeage de Grosso

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Il y a quelques jours, le compte X de Jean-Michel Aulas a encore dégainé un message tirant contre l’OL : « C’est la cata ! Le problème ce n’est pas eux, ce sont les recrutements faits par Louis-Jean (le directeur du recrutement de l’OL, ndlr) qui sont du niveau L2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connaît maintenant ! »

Une plainte déposée pour usurpation d’identité

Un message rapidement retiré par JMA qui, selon Le Progrès, a porté plainte pour usurpation d’identité suite à ce tweet qu’il assure ne pas avoir rédigé. « A l’OL, j’avais délégué un certain nombre de choses à l’époque, dont ça. Mais je me suis rendu compte des limites de la chose car mes identifiants étaient restés les mêmes », se justifie l’intéressé, qui assure ne pas être l’auteur du message.

Dans l’entretien qu’il a accordé au quotidien régional, Jean-Michel Aulas est également revenu sur le limogeage de Fabio Grosso dans un ton beaucoup plus corporate : « Le départ de Fabio est triste, mais il devenait inéluctable. Il fallait réagir, car le championnat est à 18 et il n’y a pas eu sur la première opération de changement d’entraîneur, de révolte. Là, il faut la créer. Peut-être qu’en changeant d’entraîneur et en ayant une attitude active au mercato, cela pourra se rétablir ».

