OL : Aulas porte plainte contre Textor !

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

La guerre est déclarée. Et elle ne va pas faire du bien à l'OL qui vit déjà des heures difficiles sur le plan sportif. En effet, et au travers d'un communiqué au nom de sa société Holnest, Jean-Michel Aulas, l'ancien homme fort du club lyonnais 36 ans durant, annonce porter plainte en diffamation contre le nouveau patron, John Textor.

Ambiance...

"La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août", annonce le groupe de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.

🚨 La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor @RMCsport — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life