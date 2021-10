OL : Aulas poussé vers la sortie par son successeur ?

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Jean-Michel Aulas a tout connu à l’OL : les joies, les peines, les succès et les revers. Un jour, pourtant, il sait qu’il devra passer la main pour insuffler un vent nouveau dans la gestion quotidienne du club rhodanien.

En ce sens, Tony Parker apparaît comme son successeur désigné. Depuis des mois, JMA l’a identifié comme celui qui devrait prendre la relève tôt ou tard et ce message a été parfaitement entendu par l’ancienne star des Sans Antonio Spurs.

« Prendre la suite de Jean-Michel Aulas ? Et pourquoi pas, a lancé Parker sur Canal+. Je sais qu’il en a beaucoup parlé dans les médias l’année dernière. J’essaie d’apprendre tous les jours. J’adore le foot, j’adore le basket et maintenant l’ASVEL et l’OL c’est la même famille. L’OL est rentré dans notre capital depuis deux ans et demi maintenant et ça se passe très très bien. Ça pousse les équipes et tout le monde vers le haut et je sais que l’OL a des ambitions d’être connu au niveau mondial. C’est pour ça que mon rôle d’ambassadeur de l’OL est très important aux États-Unis et en Chine. Et on verra. Jean-Michel, j’espère qu’il sera encore avec nous pendant très longtemps. Et le jour où il voudra passer la main et que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi, je me prépare. »

Tony #Parker :"le jour où Jean Michal #Aulas voudra passer la main, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas moi je me prépare"@JM_Aulas @tonyparker

