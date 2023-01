OL : sa carrière, OL Land, Textor... Aulas prépare un grand déballage

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors qu'il vit sans doute ses dernières années en tant que président de l'OL, Jean-Michel Aulas (73 ans) n'avait encore jamais réellement pris le temps de se poser et de revenir sur sa longue carrière. Il faut croire que, sur les derniers mois, JMA a eu le temps de réfléchir à tout ça... Et qu'il est désormais temps pour lui de se raconter.

D'après le média Lyon décideurs, le patron emblématique de l'Olympique Lyonnais et de la Cegid va prochainement se livrer sur son parcours au travers de son autobiographie : ce livre « retra­cera notam­ment son enfance du côté de l’Ar­bresle, sa réus­site entre­pre­neu­riale avec Cegid et son arri­vée à l’OL. Il revien­dra sur les grandes années du club,la construc­tion du grand stade et la récente vente à John Textor ».