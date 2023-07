OL : Aulas règle encore ses comptes et offre ses services à Textor !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ceux qui pensaient naïvement que Jean-Michel Aulas allait prendre une retraite tranquille après son éviction de la présidence exécutive de l’OL vont être déçus : JMA est bel et bien resté au premier plan... médiatique. Atterré par les nouvelles décisions stratégiques prises par la nouvelle direction de l’OL, l’ancien homme fort des Gones continue à régler ses comptes.

« Dans les faits, je suis derrière mon OL, explique-t-il au Progrès. Je peux encore apporter beaucoup au club. Il faut que l’OL continue de faire aussi bien, et peut-être même mieux avec des centaines de millions d’investissement que peuvent faire les nouveaux actionnaires. Il faut retenir que l’OL est une formidable raison d’être heureux et une référence en matière de performance économique en France et à l’étranger. »

« La rumeur d’un lobbying anti-Textor frôle la calomnie »

Au-delà de l’apport qu’il pense encore pouvoir offrir à l’OL, Aulas ne compte pas épargner Romain Molina, ce dernier l’ayant récemment accusé de salir l’image des nouveaux dirigeants via un cabinet de communication nommé « 2017 » en sous-marin. « La rumeur d’un lobbying anti-Textor frôle la calomnie », a-t-il tonné.

Podcast Men's Up Life