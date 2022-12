OL : Aulas remercie Textor et annonce la couleur pour le Mercato

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

C'est officiel depuis ce lundi : l'OL est désormais la propriété de John Textor et de la holding américaine Eagle Football Holding. Une annonce à laquelle « JMA » a réagi. « C'est un grand jour pour l'OL, s'est-il réjoui au cours d'une conférence de presse en audio. Nous avons mené à bien cette opération tout à fait exceptionnelle qui a mis un peu plus de temps qu'imaginé au départ. John Textor a su trouver les structures qui vont permettre à l'Olympique lyonnais de se retrouver dans la holding Eagle avec d'autres clubs qui lui appartiennent directement ou indirectement pour essayer de développer une structure ambitieuse dans le monde des clubs européens. »

Et à Aulas d'ajouter... « Il y a eu un contexte économique mouvant avec la baisse du dollar contre l'euro, monnaie de la transaction, et la hausse des taux due à l'inflation. Mais John a été extrêmement présent du début à la fin. Nous avons collaboré à tous les instants pour trouver les solutions. C'est un passionné qui souhaite s'engager pour que l'OL soit le club phare de cette structure Eagle ». Un Aulas qui a promis que l'OL mettrait la main à la poche pour se renforcer, et ce dès cet hiver, grâce à Textor et une augmentation de capital de 86 M€. Voilà qui promet !