OL : Aulas reprend le nouveau président de volée

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

En poste depuis une quinzaine de jours à la présidence de l'OL, Santiago Cucci a plusieurs dossiers chauds à gérer. Le nouveau président de l'OL a critiqué l'héritage laissé par Jean-Michel Aulas. L'ancien président des Gones lui a répondu.

Un manque de respect

Dans une déclaration accordée à L'Équipe, Santiago Cucci a déclaré : "Il a été en charge du club jusqu'à début mai. Même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu'il nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Nous avons les coudées franches seulement depuis début mai." Via son compte Twitter, Jean-Michel Aulas lui a répondu en lui demandant du respect. Aulas a rappelé les 76 titres gagnés avec les équipes masculines et féminines. L'emblématique président a également mentionné qu'il détient toujours 9% du capital, ce qui fait de lui le second actionnaire du groupe. Enfin, Jean-Michel Aulas a rappelé qu'il a tout autant d'intérêt à ce que les résultats soient très bons. Un véritable affront de Santiago Cucci envers Jean-Michel Aulas.

@OL @OLfeminin : un petit peu de respect svp:76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais.J’adorerais vous aider car avec 9% du capital je reste le 2 ème actionnaire du Groupe côté OLG et j’ai encore+que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons:Allez l’OL❤️💙 pic.twitter.com/3CQxmsmhT4 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 26, 2023

Podcast Men's Up Life