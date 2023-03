OL : Aulas rétropédale sur une possible démission

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Fin septembre dernier, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de président de l'OL en fin de saison si son équipe venait à terminer au delà de la 7e place en championnat. Et alors que le patron des Gones a accordé un entretien à Olympique-et-lyonnais à l’occasion de la sortie de sa biographie, il lui a été demandé s'il allait vraiment le faire.

"Ce n’est plus à moi de démissionner"

"Aujourd’hui, ce n’est plus à moi de démissionner, c’est à mon actionnaire principal (John Textor) de dire ce qu’il veut faire. Je suis au service de l’investisseur. C’est vrai, que si on est 8e, ça sera un échec", a répondu Jean-Michel Aulas, qui semble donc rétropédaler au sujet d'une possible démission en fin de saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur