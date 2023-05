OL : Aulas s'en va, un ancien lyonnais le détruit

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Un message rare. Et même unique lorsqu'on s'attarde sur les marques de sympathie à l'encontre de Jean-Michel Aulas, désormais ancien président de l'OL. Ce dernier, comme vous le savez, a été mis de côté par le nouveau propriétaire américain du club, John Textor. Et depuis cette annonce, ils sont nombreux à saluer le bilan exceptionnel de l'ancien dirigeant.

Tous sauf un. Car Hatem Ben Arfa, formé à l'OL, et depuis passé par une kyrielle de clubs (OM, PSG, LOSC, Bordeaux, etc...) n'a visiblement pas gardé d'excellents rapports avec JMA. Témoin, la story du joueur qui n'a pas de club sur Instagram avec une photo du président et le commentaire suivant : "Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir."

Ca, c'est fait...