OL : Aulas s’offre une nouvelle sortie musclée, Bosz est concerné !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

L’OL n’est actuellement que 7eme de Ligue 1. Une position décevante pour une équipe habituée à jouer le top 3. Cependant, les Gones ne sont qu’à cinq points de la troisième place. Cette saison, de nombreuses critiques sont émises sur la qualité du jeu lyonnais ce qui fait réagir Jean-Michel Aulas.

Sur Twitter, il fait le bilan du début d’année de son équipe et parle de son coach : « il faut tempérer tout cela l’OL reste en course pour le podium : sur 2022 l’Ol est dans les temps avec 10 points en 5 matchs (PSG OM ASM Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, Can, sélections, blessés ! Le coach n’a pas été en danger on soutiendra l’équipe jusqu’au bout L1 et UEFA ! »

