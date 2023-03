OL : Aulas se sert de Blanc pour tacler Bosz

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Dans un entretien accordé à Olympique-et-lyonnais, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, n'a pas manqué de tacler son ancien entraîneur, Peter Bosz, le rabaissant vis-à-vis de son successeur, Laurent Blanc.

"Bosz n'a pas la personnalité pour imposer des choses"

"Au niveau du sportif, ne manque-t-il pas un contrepouvoir, un poil à gratter comme Gérard Houllier à l’époque ? Gérard Houllier n’était pas un poil gratter, nous étions en phase. On a fait venir Laurent Blanc, on ne peut pas choisir quelqu’un de plus référencé en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Il a de la personnalité. Votre remarque aurait pu être juste avec Peter Bosz qui était un bon entraîneur, mais pas avec la personnalité pour imposer des choses", a lâché le patron de l'OL.

Fabien Chorlet

Rédacteur