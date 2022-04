OL : Aulas, supporters, crise, un champion du monde se livre

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

On ne parle que de ça. Et ce n'est pas de la victoire de l'OL face au MHSC, 5-2, mais du clash entre certains supporters et l'attaquant, Karl Toko Ekambi. Comme beaucoup, Bixente Lizarazu, pour le compte de Téléfoot, a donné son point de vue sur la situation au sein du club lyonnais. Pour faire part de sa vive inquiétude.

"C'est inquiétant de voir Jean-Michel Aulas dans cet état. Un président comme lui qui a bâti un grand club. Il y a un sujet du supporterisme aujourd'hui. Quelles sont les limites ? La violence, elle n'est pas acceptable. Elle peut avoir une influence sur la performance sportive. En tant qu'ancien joueur, je sais que le sportif est quelque chose de compliqué. Et sans le soutien des supporters, on ne peut pas évoluer sereinement. A Lyon, Aulas démontre qu'il y a une grande frustration."

"C'est inquiétant, d'un président comme lui, qui a bâti un grand club, de le voir dans cet état."@BixeLizarazu sur les propos de @JM_Aulas après OL - Montpellier pic.twitter.com/g1skeC8hXe — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 24, 2022

Pour résumer L'OL, en dépit de sa large victoire contre Montpellier hier, sur le score de 5-2, a vécu des moments difficiles en raison de l'attitude de certains de ses supporters. Bixente Lizarazu, pour Téléfoot, a donné son opinion sur le sujet du moment.

Benjamin Danet

Rédacteur