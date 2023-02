OL : Aulas tend la main à Juninho

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Ce vendredi, Jean-Michel Aulas est resté une heure et demi en conférence de presse, pour présenter ses recrues d'abord, pour défendre son directeur sportif, Bruno Cheyrou, et son directeur général, Vincent Ponsot, ensuite. Questionné sur tous les sujets brûlants qui touchent son club, le président lyonnais a répondu à une question sur Juninho, idole des supporters et ancien DS avec qui la rupture a été très difficile. Eh bien, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, JMA a tendu la main au Brésilien.

"Juninho est aussi mon idole en tant que joueur, j'ai été ébloui par ce qu'il avait fait sur le terrain - comme le sont encore les supporters aujourd'hui - et au lieu de confier un équipement de footballeur hors normes, je lui ai confié un costume de directeur sportif. Force est de constater qu'on n'a pas réussi ensemble mais je me mets autant en cause que lui, d'autant plus parce que je l'ai choisi. Je continue à lui souhaiter son anniversaire, de bonnes fêtes. Il est le bienvenu. Cet éblouissement m'a peut-être fait faire des bêtises. Mais si RMC veut être le parrain des retrouvailles, il n'y a aucun problème. Cela restera un grand joueur, on ne lui enlèvera jamais. J'ai vécu des expériences dont il s'en souviendra. La confiance était totale et si elle peut l'être encore demain, ça sera avec plaisir. Je ne l'ai pas eu récemment, je n'ai pas essayé. S'il y a une forte volonté, on le fera."