OL : Aulas, Tony Parker... Ce qui a fait exploser Juninho à Lyon

Parti de l'OL au 31 décembre après avoir posé sa démission, Juninho ne laissera pas la même empreinte en tant que directeur sportif qu'en tant que milieu de terrain à Lyon. Si l'aventure s'est finie prématurément sans heurts, ni psychodrame, elle n'a pas été sans conséquence sur la relation spéciale entretenue par Juni avec Jean-Michel Aulas.

Juni – JMA, visions stratégiques opposées

Le Progrès rapporte notamment, dans son bilan du mandat du Brésilien, le fossé qu'il y avait entre l'opérationnel porté par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot et sa vision plus romantique du poste de directeur sportif.

Juninho « ne partageait pas forcément l’orientation stratégique du club » consistant à « créer des ressources pour rester le plus haut possible ». Une forme de jalousie s'était aussi instaurée avec Tony Parker, le boss de l'ASVEL, l'ancien milieu de terrain encaissant assez mal « la priorité donnée « à la salle de Parker » plutôt qu’au recrutement ».