OL : Aulas torse nu, bagarre… les drôles de souvenirs d'un ancien Gone

L'excellente rubrique "Paroles d'Ex" de L'Equipe est, ce dimanche, focalisée sur Sébastien Squillaci. Ancien défenseur central formé à l'AS Monaco, il a notamment passé deux saisons à l'Olympique Lyonnais, de 2006 à 2008, remportant deux titres de champion et une Coupe de France. Deux des souvenirs les plus marquants de sa carrière concernent justement les Gones…

"On avait fini avec le président torse nu"

« La plus grosse dispute dans un vestiaire ? C’était moi avec Hatem Ben Arfa à Lyon. C’était à l’entraînement. J’avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l’avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l’entraînement, ça avait chauffé. Si on en était venus aux mains ? Oui. J’étais très amis avec Sidney (Govou). Je sais que Hatem était allé le voir quinze jours ou trois semaines après pour savoir s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait et on est passés à autre chose. Hatem, c’est quelqu’un d’assez impulsif. Il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser et il les avait dépassées, mais c’était une erreur. Il n’y a plus de problème. »

« La plus grosse fête après un match ? C’était avec Jean-Michel Aulas, quand on a fait le doublé avec Lyon (en 2008). Il avait l’habitude de nous amener à Saint-Tropez. Je me rappelle d’une soirée dans un restaurant. On avait fini avec le président torse nu, ou au moins la chemise bien ouverte. On l’avait peut-être un peu forcé à l’ouvrir (sourire). »