OL : Aulas trouve des excuses à Bosz pour les mauvais résultats

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Battu ce dimanche à domicile par le LOSC (1-0), l'Olympique Lyonnais n'est que 10e de Ligue 1 après 26 journées disputées. Interrogé par L'Equipe du Soir, Jean-Michel Aulas a confirmé que Peter Bosz serait l'entraîneur de l'OL jusqu'à la fin de la saison avant de lui trouver des excuses pour expliquer les mauvais résultats.

"Peter Bosz restera jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai jamais pensé à me séparer de lui. C'est un bon entraîneur. On finira sur le podium. (...) Il y a une crise de résultat, c'est vrai, mais sans toutes les histoires, les erreurs d'arbitrage et le point de pénalité, on serait plus haut. Cela va forcément s'inverser, on a tout fait pour le mériter, et c'est pour cette raison que je suis convaincu que c'est la bonne année en Coupe d'Europe", a confié le président des Gones.

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas confirme Peter Bosz jusqu’à la fin de saison comme entraîneur de l’OL dans l'#EDS.#OLLOSC pic.twitter.com/eWxI9AO3TU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 28, 2022