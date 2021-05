OL : Aulas va régler ses comptes lors de la présentation de Bosz

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce matin, à 10h, l'Olympique Lyonnais présentera son nouvel entraîneur, Peter Bosz. A priori, Jean-Michel Aulas devrait en profiter pour tacler L'Equipe, coupable selon lui d'avoir écrit des contre-vérités concernant la nomination de l'entraîneur néerlandais. "Comment Hervé (Penot), pouvez-vous, avec HG (Hugo Guillemet), écrire une histoire aussi différente de la réalité sans évidemment m’interroger ? Venez au moins demain écouter la réalité : vous serez surpris !", a écrit JMA sur Twitter hier soir.

Dans L'Equipe du jour, les deux journalistes écrivent que Bosz est un second choix après Christophe Galtier, que ce dernier avait donné un accord de principe pour venir mais qu'il s'était déjà mis d'accord avec Nice. Que Gallardo n'a pas voulu lâcher River Plate et que De Zerbi est parti à Donetsk. Mais aussi qu'Aulas veut un entraîneur parlant français car il a besoin de communiquer régulièrement avec lui, ce qu'il n'avait pas pu faire avec Sylvinho, par exemple. Mais ce qui énerve peut-être le plus Jean-Michel Aulas, c'est que L'Equipe martèle que le choix de ne pas conserver Rudi Garcia a été pris dès septembre et que la piste Peter Bosz était déjà étudiée à l'époque…