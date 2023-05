OL : Jean-Michel Aulas vide son sac après son départ

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Un beau succès de l’Olympique Lyonnais féminines face au PSG, en finale de Coupe de France, quoi de mieux pour clôturer l’aventure magnifique de Jean-Michel Aulas à l’OL. Ému, le président iconique de l’OL a exprimé sa joie, et a glissé quelques mots sur son départ après cette belle victoire.

« Je suis un homme heureux »

« Ce match arrive à point nommé car je vais me retire. Je suis un homme heureux car je me retire sur un titre. C’est 73 titres que j’ai eu la chance de gagner et je vais me retirer la semaine prochaine avec le cœur lourd. C’est beaucoup d’émotion quand on donne 36 ans de sa vie au foot, ce n’est pas évident de quitter tout ça », a livré Jean-Michel Aulas avant de conclure sur un (léger) reproche à John Textor : « S’il n’y avait eu que moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite ».