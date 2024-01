OL : avant Bergerac, Sage met ses joueurs face à leurs responsabilités

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après la défaite au Havre

"On ne balaie pas les défaites, mais les premiers entraînements ont permis de laver les têtes. On ne peut pas se morfondre, il faut se reconcentrer. Il est important de réussir un bon match contre Bergerac, on a rendez-vous avec nous-mêmes. On ne néglige aucun match, je le précise. Il nous faut six victoires et un nul pour nous maintenir, c'est une réalité comptable."

Ses choix en défense

"On a des alternatives et des spécialistes du poste. On doit aligner la combinaison juste pour être performant, pour remonter le ballon et gérer les transitions. On se doit de trouver la bonne formule."

Bergerac

"C'est un niveau supérieur par rapport à Pontarlier. Mais ça y ressemble, ils ont un vrai état d'esprit. A nous de maîtriser et d'imposer notre jeu. On doit faire courir l'adversaire et le faire souffrir."

Maxence Caqueret

"Le joueur qui est toujours dans l’équipe c’est lui, je suis très satisfait de ce qu’il fait. Il a eu 30 ou 40 minutes difficile au Havre, mais il a réussi les 6 matches précédents et beaucoup d'autres avant."

