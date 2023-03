OL : avant Nantes, Lacazette a trouvé son maître à Lille

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Vendredi, l’OL accueille le FC Nantes en match d'ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (21h). Laurent Blanc espère qu’Alexandre Lacazette sera à 100%, lui qui a claqué un doublé à Lille la semaine dernière alors qu’il se ressent encore de sa blessure.

Pour le suppléer, l’attaquant de l’OL sait qu’il peut trouver en Bradley Barcola un soutien de taille. Comme le rapporte l’excellent compte Twitter statsdefoot, le jeune Lyonnais a été décisif lors de 7 de ses 11 titularisations avec son club en compétition officielle en 2023.

Le joueur de 20 ans, de plus en plus utilisé dans le rotation de Blanc, totalise 5 réalisations et 3 passes décisives depuis le début de l’année civile. Autant dire que Lacazette ne sera pas le seul danger de l’OL en cette fin de saison.