OL : avec une telle défense, balayée à Lorient, les Gones n'iront pas loin

L'Olympique Lyonnais vient de laisser passer une occasion en or de rejoindre Paris et Marseille en tête du classement de Ligue 1. S'il s'était imposé à Moustoir, il serait revenu à hauteur de ses deux rivaux en termes comptables. Mais c'est avec une défaite (1-3) et beaucoup de doutes qu'il a rejoint les bords du Rhône. Une blague récurrente veut que l'OL ne parvient plus à se qualifier pour la Champions League depuis que la VAR a été instaurée en championnat. Mais c'est davantage à cause de sa défense en porcelaine qu'à l'absence de faveurs arbitrales que Lyon risque de passer à côté de son objectif de C1.

Mendes en mode grosses boulettes

Ce soir, c'est Thiago Mendes qui est totalement passé au travers. Le Brésilien a commis une faute inévitable dès la 6e minute ayant abouti à un coup franc transformé par Enzo Le Fée. A la 33e, alors qu'Alexandre Lacazette avait égalisé cinq minutes plus tôt, l'ancien Lillois s'est mal aligné pour jouer le hors-jeu, ce qui a profité à Terem Moffi, qui l'a dribblé pour aller tromper Anthony Lopes d'une pichenette. Mendes n'est pas ressorti des vestiaires pour la seconde période mais la défense lyonnaise a continué à faire des cadeaux à son adversaire.

A la 49e, Gédéon Kalulu a bien été lancé dans le couloir gauche rhodanien. Son centre a trouvé Dango Ouattara bien seul pour ajuster Lopes. Où était Malo Gusto, censé le marquer ? Beaucoup trop haut après avoir tenté de jouer tout seul le hors-jeu. Souvent comparé à l'Anglais Alexander-Arnold pour la qualité de son jeu offensif mais ses lacunes défensives, le Gone était bien loin du joueur de Liverpool ce soir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'animation offensive a elle aussi été très inquiétante ce soir. Bref, beaucoup de choses à revoir pour Peter Bosz mais la priorité doit être de consolider sa défense. Car en France, ce sont souvent les équipes les plus fortes défensivement qui se qualifient pour la Champions League, pas les plus en verve devant le but...

Le @FCLorient fait le break ! Dango Ouattara inscrit le 3e but lorientais après une contre attaque parfaite 🤝#FCLOL pic.twitter.com/LRNKdwoiHn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 7, 2022

Pour résumer En match en retard de la 2e journée de Ligue 1, l'OL s'est incliné sur la pelouse de Lorient (1-3), laissant passer une chance de prendre la tête du classement. Et le pire, c'est que le triomphe des Merlus ne prête pas à discussion tant les Lyonnais ont été faibles défensivement.

