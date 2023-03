OL : avant le FC Nantes, un Gone en a mis plein la vue à Laurent Blanc !

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Ce vendredi, l'OL se déplace au FC Nantes et lors de son point presse, Laurent Blanc a beaucoup parlé de Rayan Cherki. « Rayan Cherki et d'autres joueurs sont capables de jouer et de bien jouer en L1, a-t-il soutenu. Mais c'est difficile d'enchaîner sur le plan physique et j'espère qu'il va retrouver de la fraîcheur car il est très important pour nous. »

Un Laurent Blanc qui a aussi évoqué la forme d'un autre Gone, Bradley Barcola, non sans humour... « Ce qu'il est en train de montrer on ne l'avait pas vu tout de suite mais là si on ne le voit pas c'est qu'il y a un problème de vue ! », a-t-il glissé aux journalistes, dans un sourire.