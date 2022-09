OL : Baticle va jouer gros au Groupama !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Un an après son départ de l'OL, Gérard Baticle ne serait plus vraiment en odeur de sainteté du côté d'Angers. L'ancien attaquant avait pourtant bien débuté, la saison dernière, mais le SCO a fini laborieusement. Et depuis le début de la saison, il est en difficulté, avec aucune victoire.

Une situation qui s'explique notamment par la perte de nombreux cadres (Traoré, Mangani, Thomas, Manceau), mais qui pourrait valoir à Baticle d'être remercié si les résultats ne s'arrangeaient pas, selon L'Equipe. En 2022, le SCO compte 4 victoires,6 nuls et 14 défaites... « Moi, mon état d'esprit, c'est que je prépare mes joueurs, mon groupe, mon équipe pour le match. Je ne m'occupe pas du reste », a expliqué Baticle hier, au lendemain de la défaite face à Reims (2-4)... et avant le match entre l'OL et le SCO, samedi au Groupama.