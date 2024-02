OL : Benrahma fait une déclaration d'amour aux Gones

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Scène assez surréaliste, hier à Lyon, où le directeur général, Laurent Prudhomme, a appris en pleine conférence de presse de John Textor que la FIFA donnait raison à l'OL dans le transfert de Saïd Benrahma. Quelques heures plus tard, le milieu offensif algérien pouvait pousser un ouf de soulagement car son passage de West Ham aux Gones était officiellement acté. Les Hammers ont reconnu leur erreur ayant fait capoter le deal jeudi soir et l'ont réparée.

"Le club a été tellement bon avec moi, il a montré un tel intérêt...

Benrahma s'est présenté sur le plateau d'OLTV et a pu répondre aux questions des journalistes, remerciant chaleureusement le club et ses dirigeants pour avoir fait preuve d'abnégation dans ce dossier compliqué : "Je suis super heureux. Tout le monde m'a très bien accueilli, du président aux supporters. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'attends d'être sur le terrain pour pouvoir redonner cet amour. Jeudi, j'était très déçu mais l'OL a tout fait pour que je vienne et je le remercie. Ça fait un mois et demi que je parle avec Lyon. Le club a été tellement bon avec moi, il a montré un tel intérêt... Je suis super content. J'avais besoin de cet amour. Je l'ai ressenti avec David Friio, avec le coach, le président".

