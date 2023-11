OL : un ancien du club rêve de coacher Lyon

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'Equipe publie ce samedi un entretien avec Bryan Bergougnoux. A 40 ans, l'ancien attaquant de l'OL entraîne Thonon-Evian Grand Genève (National 2), lui qui lutte actuellement contre un cancer et vient de se faire opérer. "Ils m'ont fait une parotidectomie (ablation d'une glande salivaire), le nerf a été retiré aussi, explique-t-il. Je suis un petit peu paralysé du visage. Mais je suis revenu très rapidement pour essayer de montrer que dans la vie, il faut avancer, quelles que soient les difficultés. Si ça peut aider des gens qui sont dans ce genre de situation, à se dire qu'ils ne sont pas seuls, déjà, et que ce n'est pas une fatalité, que tant qu'on est en vie, il faut avancer."

"Moi, mon rêve, c'est de coacher l'Olympique Lyonnais"

Formé à Lyon, Bergougnoux a ensuite été questionné sur l'OL et un éventuel retour au club. Et à la question "L'OL est votre club de coeur, vous le revendiquez : vous verriez-vous sur son banc un jour ?", il a eu cette réponse : "Je crois que si je disais non, on verrait mon nez s'allonger. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif à court terme. Il faut faire ses preuves, être prêt quand on y va. Mais oui, c'est un de mes objectifs, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Pour être honnête, c'est un peu le rêve ultime. Il y en a qui veulent coacher le Real, le Barça : je ne dirais pas "non" non plus (rires), mais moi, mon rêve, c'est de coacher l'Olympique Lyonnais. Peut-être que je ne le réaliserai jamais, mais je l'ai dans un coin de la tête. Autant, en tant que joueur, j'ai voulu brûler les étapes, aller très vite, autant en tant que coach, je veux m'inscrire en bâtisseur. Partir de Régional 2 et aller jusqu'au monde professionnel avec Thonon-Évian, ce serait une immense fierté."

