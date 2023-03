OL : Bernard Arnault, Xavier Niel... Aulas invite les investisseurs français à se bouger

Piqué par la mouche du football en 1987 suite aux recommandations d'un autre grand entrepreneur français (Bernard Tapie), Jean-Michel Aulas a évoqué à France Inter son envie de pousser des fortunes françaises comme Bernard Arnault ou Xavier Niel à se prendre au jeu.

Aulas rêve de voir Bernard Arnault et Xavier Niel dans le foot

Lancé sur le rachat de l'OL par l'Américain John Textor, JMA a invité les autres milliardaires tricolores à faire comme François Pinault (propriétaire du Stade Rennais) en misant sur un potentiel de développement important... Grâce notamment au football féminin, son autre grand cheval de bataille.

« Il y a un manque de ce côté-là, mais le football est devenu, en particulier aux Etats-Unis, le sport professionnel à la mode. Il y a beaucoup d’investissements qui sont faits depuis les Etats-Unis. Avec le foot féminin et un certain nombre de partenaires, j’ai bon espoir de transformer, ce qui est actuellement un investissement essentiellement par des puissances étrangères, en un investissement qui pourrait être français. Mettre en avant les valeurs du sport français, du football féminin, ça peut aussi attirer de grands entrepreneurs français comme Mr Arnault ou Xavier Niel et ce serait formidable en terme d’évolution ».