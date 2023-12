OL : bien qu'ils aient fait la paix, Textor cartonne Aulas sur sa gestion

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Depuis la semaine dernière et le match OL-TFC (3-0), John Textor et Jean-Michel Aulas ont officialisé la fin de leur conflit. Les deux hommes ont convenu d'un arrangement qui fait que le nouveau propriétaire des Gones payera ce qu'il doit à l'ancien pour le rachat du club, à condition que ce dernier arrêté ses critiques et ses attaques en justice. En outre, JMA pourrait aider l'OL à se débarrasser de la salle de basket, qu'il envisage de racheter via sa société familiale. Pour va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Pas sûr... Dans l'interview que Textor a accordée au Monde, on trouve encore des griefs à l'encontre de son prédécesseur !

"Dette colossale" et "mauvais investissement"

"Ce qui m'a incité à investir à Lyon ? Le centre de formation. L'OL et le Benfica possèdent les deux meilleures académies au monde. Et, vous savez, personne ne vend un club quand tout va bien. Au Brésil, Botafogo était en situation de banqueroute. En Belgique, la situation était à peine meilleure : Molenbeek était en deuxième division. A Lyon, le club avait amassé une dette colossale." Un premier tacle pour la gestion financière d'Aulas, donc. Et un deuxième pour son projet omnisport pour l'OL : "Notre business model est assez clair : nous voulons consacrer notre argent au foot, pas au basket ou à la musique. Le groupe a emprunté et déboursé 140 M€ pour construire la LDLC Arena. Elle dégagera peut-être des bénéfices d'environ 10 M€ par an. Un équipement d'une valeur de 180 M€ - car nous voulons le vendre 180 M€ - qui réalise un retour sur investissement de 10 M€ est un mauvais investissement."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life