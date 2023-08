OL : Blanc a évoqué les dossiers chauds avant Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Il est satisfait de la préparation

“Je suis impatient de débuter. La préparation a été longue, nous avons beaucoup travaillé avec beaucoup de contenu. Contrairement à ce que j’entends, malgré les résultats lors des matches amicaux, la préparation n’a pas été mauvaise. Nous avons été l’une des équipes qui a le plus travaillé. Quand le réservoir de la voiture est plein, vous pouvez rouler vite et longtemps. Certes, la préparation est dure à digérer mais cela va nous servir pour réussir une saison complète et, je l’espère, une très bonne saison.”

"Concernant nos objectifs, je vous dirai ça le 31 août"

Lukeba est parti, Barcola pourrait suivre

“Le départ de Lukeba ? Les journalistes spécialistes du mercato sont plus au courant que moi et sont davantage capables de répondre aux questions. Ce départ n’était pas prévu sportivement, il est acquis. On doit s’adapter. Barcola ? Je pense qu’on peut être attaqué mais on le sait depuis la saison dernière. D’après ce que je sais, Barcola n’a pas demandé à partir. Il s’agit de savoir la saison que l’on veut et que l’on peut tenir, il y a parfois des différences importantes. C’est pour cela que j’attends avec impatience le 31 août, on connaîtra le 1er septembre l’effectif de l’OL. Pour l’instant, la priorité des priorités n’a pas été faite.”

Les ambitions pour la saison

"Concernant nos objectifs, je vous dirai ça le 31 août. On a trois matches d'ici là et le mercato sera clôturé. Il peut se passer beaucoup de choses avant cette date."

