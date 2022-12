OL : Blanc a protégé l’un de ses joueurs à Brest

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Avant la trêve, Corentin Tolisso avait été blessé à la cuisse gauche, ce qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain lyonnais avait notamment manqué les matchs contre le LOSC, l'OM ou encore l'OGC Nice. Mais le Français a fait son retour avec l'OL ce mercredi à Brest (victoire lyonnaise 2-4), où il a été titularisé par Laurent Blanc, avant d'être remplacé juste avant l'heure de jeu.

« On ne veut vraiment prendre aucun risque avec lui »

Après la rencontre, le technicien rhodanien a expliqué son choix tactique. « Ce n’était pas prévu d’aussi bonne heure, mais avec Corentin, on est dans la gestion. Vous savez son histoire. C’est un joueur important, c’est un joueur qui peut devenir très important pour l’OL parce que son profil est important. Et on ne veut vraiment prendre aucun risque avec lui », a-t-il expliqué devant la presse.